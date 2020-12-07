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Tayland'daki Sellerde Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

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Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
Tayland'daki Sellerde Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

Bangkok Post'un haberine göre, Afetle Mücadele Birimi, sellerde 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle felakette 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Son can kayıplarının Phrasaeng bölgesinin Surat Thani şehri ve Sathing Phra bölgesinin Songkhla kentinde yaşandığı belirtildi. 

Sel felaketinden 555 bin kişinin etkilendiği, Nakhon Si Thammarat'ın da en fazla etkilenen kent olduğu kaydedildi. 

Hava tahminlerine göre, haftanın geri kalanında bölgenin yüzde 60'ında yağışlar devam edecek.

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