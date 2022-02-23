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Taylandlı Adam, Kulübesinde Şişme Bebekle Birlikte Olurken Yaşamını Yitirdi

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Taylandlı Adam, Kulübesinde Şişme Bebekle Birlikte Olurken Yaşamını Yitirdi
Taylandlı Adam, Kulübesinde Şişme Bebekle Birlikte Olurken Yaşamını Yitirdi

Tayland'ın Khon Kaen eyaletinde yaşayan Praphan Tummasaeng, kulübesinde şişme bebekle cinsel ilişkiye giriyordu. Tummasaeng bu sırada geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi. Polis ekipleri adamın cansız bedenini buldu.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Khon Kaen eyaletindeki Honey adlı dört yaşındaki dişi köpeği ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki Praphan Tummasaeng isimli adam, kulübesinde şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye başladı. Fakat adam bir süre sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Praphan'ın komşusu Wanlop Sameechaeng'ın ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kulübede yaptıkları incelemede adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Polis Teğmeni Pairoj Sandee, "Biz geldiğimiz adamın 6 saatten bu yana ölü olduğunu tespit ettik. Yaralanma görmedik, evde de bir boğuşma izi yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca adamın komşusu Wanlop, adamın daha öncede köydeki insanların iç çamaşırını çaldığını öne sürdü.

 

Kulübede şişme bebekle cinsel ilişkiye girerken hayatını kaybetti

KALP HASTALIĞI GEÇİRMİŞ

Tummasaeng'in 45 yaşındaki kız kardeşi Noona Tummasaeng de ağabeyinin ölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Kız kardeş, "Kardeşim karısından boşanmasının üzerinden geçen 7 yıldan bu yana tek yaşıyordu. Daha önce kalp hastalığı vardı ancak ilaç almayı reddetmişti. Ölüm nedeninin, polisin söylediği gibi olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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