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Taylandlı bir aile, önceki hayatlarında sevgili olduklarına inandığı ikiz çocuklarını evlendirdi

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Tayland'da bir aile, önceki hayatlarında birlikte olduklarına inandığı her ikisi de 6 yaşındaki biri erkek diğeri kız ikiz çocuklarına düğün töreni düzenledi.
Taylandlı bir aile, önceki hayatlarında sevgili olduklarına inandığı ikiz çocuklarını evlendirdi

Tayland'ın başkenti Bangkok'da yaşayan bir aile, 6 yaşındaki ikiz çocuklarını daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarına inandıkları ve karmanın yerine gelmesi için Budist geleneklerine uygun bir törenle evlendirdi.

 

Aile, ikiz kardeşler 2012 yılında dünyaya geldiğinde, kardeşlerin daha önceki hayatlarında birbirlerine aşık olduklarını ve evlenmeleri gerektiğini bildikleri dile getirdi.

Budizm inancına mensup kişiler, erkek ve kız ikiz kardeşlerin önceki hayatlarında birlikte olduklarına ve aralarındaki anlaşmazlık giderilmediğinden ötürü yeniden birlikte doğduklarına inandıkları biliniyor.

Öte yandan Budizm inancında, biri erkek diğeri kız olan ikiz kardeşlerin, evlenebilecek kadar büyüdüklerinde hızla evlendirilmeleri gerektiği yoksa ikiz kardeşlerin geleceklerinde şansızlık yaşayabileceklerine inanılmakta.
İkizlerin babası Amornsan Sunthorn Malirat ve anne Phacharaporn, Bangkok'un kenar mahallelerinden Samut Prakan'da ikiz çocukları için binlerce sterline mal olan oldukça masraflı bir evlilik töreni düzenledi.

'ÖNCEKİ HAYATLARINDA YAŞADIKLARI PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLMELERİ ADINA BU DÜĞÜN TÖRENİNİ DÜZENLEMELİYDİK'

Konu hakkında açıklamada bulunan baba, "Bu evlilik töreninin nedeni, ikiz çocuklarımızın önceki hayatlarında birbirleriyle sevgili olduklarına inanmamız. Bu inanç eski insanlarından bize kalan bir gelenek. Önceki hayatlarında yaşadıkları problemleri çözebilmeleri için bu düğünü düzenlenmek zorundayız. Eğer evlenirlerse, gelecekte sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürecekler ve hasta olamayacaklar" dedi.

Düğün törenine ailenin arkadaşları, akrabaları ve komşuları dahil olmak üzere onlarca konuk geldi. 

Törende, sokak alayı yapılırken damadın gelinle tanışmadan önce geçmek zorunda olduğu geleneksel bir oyun oynandı.

 

'İKİSİ DE DÜĞÜN TÖRENİ BOYUNCA ÇOK TATLIYDI'

Konu hakkında bir açıklamada küçük çocukların annesi Phacharaporn'dan geldi. "İkisi de düğün töreni boyunca çok tatlılardı" diyen anne, "Onlar hayatları boyunca birbirlerinin en arkadaşı olacaklar. İleride, kendi karı ve kocasını bulabilecekler anca bu düğün töreni onlar için hep önemli olacak" ifadelerini kullandı.

 

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