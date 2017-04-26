Taylandlı cani baba, Facebook canlı yayınında 11 aylık bebeğini öldürdü

Taylandlı baba, Facebook canlı yayınında önce 11 aylık bebeğini, ardından da kendini öldürdü. Yayını izleyen bebeğin annesi, polise haber verse de her şey için çok geçti.

Tayland'da bir adam kendi küçük kızını öldürdüğü korkunç bir görüntüyü canlı canlı Facebook'ta yayınladı. 11 AYLIK KIZINI ÖLDÜRDÜ Milliyet'in haberine göre Phuket'de terk edilmiş bir otelde 21 yaşındaki genç adam bebeğinin annesiyle tartıştıktan sonra önce 11 aylık kızını ardından da kendisini öldürdü. CANLI CANLI BEBEĞİNİN ANNESİNE İZLETTİ Adam bebeğini astığı görüntüleri canlı canlı bebeğin annesi olan kız arkadaşına izletti. POLİS CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI Çaresiz kadın polisi arasa da işe yaramadı. Polis olay yerine geldiğinde her şey için çok geçti. Küçük kız ve babası ölmüştü. Sosyal medyadaki görüntülerde kızının boynuna bir düğüm atan bir adam görülüyor. İnternette hızlıca yayılan görüntüler gelen şikayetler üzerine kaldırıldı.