  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Tayvan açıkladı: Çin savaş uçakları yeniden ada çevresinde

» »
Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.
Tayvan açıkladı: Çin savaş uçakları yeniden ada çevresinde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 17’sinin, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 1 uçak ile dronun ise Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)” ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

9 SU-30, 4 J-16 ve 4 J-10 savaş uçağı, Tayvan Boğazı’ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan “orta çizgi”yi geçerken, 1 Y-8 denizaltısavar uçağı ile “BZK-005” tipi askeri dronun ADIZ’ın güneybatısına uçtuğu ifade edildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, 1 dron ve 9 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşlar, Çin ana karası ve Tayvan’da geleneksel Güz Ortası Festivali’nin kutlandığı güne denk geldi.

Çin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı’nı ayıran itibari “orta çizgi”yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

PELOSİ’NİN ZİYARETİ

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Çin’in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada’nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos’ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı’ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin 2-3 Ağustos’taki ziyaretinden bu yana Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey ve son olarak da Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy öncülüğündeki 8 kişilik heyet Tayvan’ı ziyaret etmişti.

Pekin, “tek Çin ilkesini” vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler’de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Ukrayna’ya ait 293 uçak, 152 helikopter, 4 bin 863 tank ve zırhlı yok ettik08 Eylül 2022 Perşembe 20:08
  • Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya girişleri kısıtlanıyor08 Eylül 2022 Perşembe 18:17
  • Belarus, Polonya sınırında harekete geçti: Asker yığmaya başladılar08 Eylül 2022 Perşembe 18:01
  • Ukraynalı yetkililer, Kırım’daki Rus üslerin vurulduğunu doğruladı07 Eylül 2022 Çarşamba 20:45
  • Ermenistan Başbakanı: Rusya’nın desteğiyle Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz07 Eylül 2022 Çarşamba 16:53
  • Japonya hükümet portalına siber saldırı düzenlendi07 Eylül 2022 Çarşamba 10:50
  • Çin'de dış ticaret ivme kaybetti07 Eylül 2022 Çarşamba 08:45
  • Rusya: Ukrayna’nın Mıkolayiv bölgesinde 3 Su-25 savaş uçağı düşürdük06 Eylül 2022 Salı 20:55
  • FT: Rusya, Batı yaptırımları kaldırılana kadar Avrupa'ya gaz tedarikini durdurdu05 Eylül 2022 Pazartesi 22:03
  • Afganistan’daki Rus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı düzenlendi05 Eylül 2022 Pazartesi 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti