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Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi

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Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi

Bakanlığın açıklamasına göre, 35 hava aracından 15’i, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi” (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtu.


Açıklamada, 5 “SU-30”, 4 “J-10”, 4 “J-16” savaş uçağı ile “BZK-005” tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı’ndaki itibari “orta çizgiyi” geçtiği, “KJ-200” tipi erken uyarı uçağının ADIZ’in güneybatı bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.


Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı 3 günlük askeri tatbikatın sonlandırıldığının duyurulmasının ardından geldi.


Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan’ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan’da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.


“Müşterek Kılıç” adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.


Üç gün süren tatbikatta, 8 Nisan’da 71 hava aracı ve 9 gemi, 9 Nisan’da ise 70 hava aracı ve 11 gemi, 10 Nisan’da ise 91 hava aracı ve 12 gemi Ada çevresinde görülmüştü.


Tsai’nin ziyaretleri


Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize’yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD’ye “transit geçiş” gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.


Tayvan lideri, 30 Mart’ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan’da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.


Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD’yi protesto ederken Tsai’nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.


Çin, ABD’nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı’nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.


Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.


Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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