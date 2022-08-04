Tayvan: Askeri tatbikatlara başlayan Çin, birden fazla balistik füze ateşledi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ada çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında birden fazla balistik füze ateşlediğini bildirdi.

AFP'nin aktardığı son dakika haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlara başlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun birden fazla balistik füze fırlattığı belirtildi.

Çin, Tayvan'ı hilal şeklinde çevreleyecek 6 noktadaki tatbikatı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in tehdit ve itirazlarına rağmen bu hafta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından duyurmuştu.

Çin devlet televizyon kanalı CCTV, saat öğlen 12.00'de (TSİ 7.00) verdiği haberle ordunun 12.00'den itibaren gece yarısına kadar gerçek mermi kullanarak askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Haberde uçak ve gemilerin, Çin'in belirlediği bölgelerden geçmemesi için uyarı yapıldı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.