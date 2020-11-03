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Tayvan basını: Erdoğan, Çin'in baskısıyla deprem sonrası attığı tweeti sildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günkü depremin ardından yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ettiği tweetini silmesi, Tayvan basınında yankı buldu.
Tayvan basını: Erdoğan, Çin'in baskısıyla deprem sonrası attığı tweeti sildi

Tayvan gazeteleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini Çin'in baskısıyla silmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Tweette Tayvan bayrağı da yer alıyordu.

Çin Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor, tanımıyor ve tanıyan ülkelerle de ilişkilerini askıya alıyor.

Taipei Times gazetesi bugün yayımladığı haberinde, "Erdoğan 31 Ekim'de yardım teklifinde bulunan ülkelerin adlarını değil bayraklarını paylaşmıştı ve paylaşımında Tayvan bayrağı da vardı. Daha sonra bu tweeti silip Tayvan bayrağı çıkarılmış görseli paylaştı" ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre parlamentoda muhabirlerini sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, "Türkiye'deki temsilciliğimizin edindiği bilgiye göre bu Çin'in baskısı sonucu gerçekleşti" dedi.

Joseph Vu, afet yaşayan ülkelere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Tayvan merkezli Merkezi Haber Ajansı'na göre Başbakan Su Sen-çang ise bu örneğin "Çin yöneticilerinin eski kafalılığını" gösterdiğini söyledi.

Liberty Times gazetesi de "Çin'in kurt savaşçıları tekrar baskı yapıyor!" başlığını kullandı.

Gazete çok sayıda bayrağın yer aldığı paylaşımın birkaç saat içinde kaldırıldığını yazdı.

Taiwan News sitesi ise "Dışişleri Bakanlığı bunun Tayvan'ı yıldırmayacağını ve Türkiye'ye yardım teklifine devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Çin basını: 'Türkiye'nin Çin'in politikalarını kabul ettiğini gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini silmesi Çin basınında da ilgi gördü.

Devlet kontrolündeki milliyetçi Global Times sitesi "Bazı Tayvanlı ayrılıkçılar Erdoğan'ın yeni tweetinin altında toplaşarak Türkiye'den özür talep etti" dedi. Site, Erdoğan'ın paylaşımını kaldırmasının, Türkiye'nin bu konuda Çin'in politikalarını kabul ettiğini gösterdiğini aktardı.

Sina.com haber portalı da Tayvan'da iktidarda olan Demokratik İlerici Parti yöneticileri için "Parti liderliği doğal afetleri böylesi aşağılık eylemler için kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Eskiden aynı ülkenin parçası olan iki ülke, 1949'a kadar süren iç savaşta bölünmüş, Çin anakarası Mao Zedong liderliğindeki komünistlerin kontrolünde kalırken kapitalistler Tayvan'a çekilmişti.

Resmi adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan da Çin'i kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Tayvan'ı yalnızca Birleşmiş Milletler üyesi 14 ülke tanıyor. 50'den fazla ülke ise temsilcilik ofisleri veya konsolosluklar aracılığıyla Tayvan ile gayrı resmi bir ilişki sürdürüyor.

Türkiye de Tayvan'ı tanımayan ülkeler arasında.

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