Tayvan krizinde bir ilk: “İHA’yı düşürdük”

Çin’le gerilim yaşayan Tayvan, ilk defa hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Tayvan, ilk defa kendi hava sahasına giren tanımlanamayan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Çin yakınlarındaki Kinmen adalarında bulunan Tayvan savunma birliği, İHA'nın gece saatlerinde vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in orduya “Çin'in provokasyonlarına karşı adım atma” talimatı vermesinin ardından Tayvan güçleri salı günü bir İHA'ya uyarı ateşi açmıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün de gün içinde Çin’e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından bölgede tansiyon hızla yükselmiş, Çin bağımsızlığını tanımadığı ada etrafında askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

Pekin, “tek Çin ilkesini” vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.