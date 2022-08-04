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Tayvan krizinde korkutan gelişme: Çin çok sayıda balistik füze fırlattı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretiyle bölgede büyüyen krizde Çin’den endişe yaratan bir hamle geldi.
Tayvan krizinde korkutan gelişme: Çin çok sayıda balistik füze fırlattı

ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında bölgede tansiyon giderek tırmanıyor. Çin, bugün başlattığı tatbikatla adayı adeta kuşatma altına alırken gerilimi tırmandıracak bir haber daha geldi.

Tayvan, Çin'in adaya çok sayıda balistik füze fırlattığını açıkladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı da Çin füzelerinin bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini ve gerilimin daha da yükselmesine yol açtığını bildirdi.

BÖLGEDE BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK TATBİKAT

Pelosi'in Tayvan ziyaretini “Tek Çin” ilkesinin ihlali olarak gören Çin, bu sabah Tayvan'a en yakın 6 noktada gerçek füze ve mermilerin kullanıldığı bir tatbikata başlamıştı. Bunun “Tayvan'ın etrafındaki denizlerde bugüne kadar yapılmış en büyük askeri tatbikat” olduğu bildirilmişti.

Tayvan krizi ve Çin’in dev tatbikatı bölgede gündemin ilk sırasına yerleşti.

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan son açıklamada, tatbikat kapsamında gerçek mühimmat kullanılarak uzun menzilli füze atışları yapıldığı ve farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan'ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi. Çin devlet medyası, 7 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatlar esnasında Dongfeng-17 orta menzilli hipersonik füzeler ve Dongfeng-11 kısa menzilli balistik füzeler dahil olmak üzere farklı türlerde füzeler kullanılacağını belirtti.

Tayvanlı yetkililer, Çin savaş uçaklarının Tayvan üzerinde uçtuğunu açıklarken ordunun teyakkuz halinde olduğu belirtiliyor. Açıklamalarda, “Tayvan, Çin hava gücünün sınırdaki hareketini takip etmek için füze sistemi yerleştirdi. Tayvan donanma gemileri sınıra yakın bir noktada Çin'in denizdeki faaliyetlerini izliyor” denildi.

Bu arada G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak bildiride Çin’den Tayvan Boğazı’ndaki tatbikatlara son vermesini isteyerek, “Çin’i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz” dedi.

YILLARDIR SÜREN ÇİN-TAYVAN KRİZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ve Tayvan arasında yıllardır süren gerilimi tırmandırdı.

İki ülke arasındaki kriz, 1940'lara kadar uzanıyor. Çin hükümeti, Tayvan'ın bağımsızlığını reddediyor ve bu ülkeyle ilişki kuran ülkelere sert tepki gösteriyor. 1970'lerden itibaren Tayvan'ı resmi olarak tanıyan ülke sayısı 15'in altına düşerken Türkiye de Tayvan'ı resmi olarak tanıyan ülkelerden biri değil.

Başta çip üretimi olmak üzere birçok alanda gelişen Tayvan'ı tekrar Çin'e katmak isteyen Devlet Başkanı Şi Cinping'in hamleleri son dönemde gerilimi tırmandırdı. Sık sık ada çevresine savaş uçaklarını gönderen Çin'in Tayvan'ı işgal etmeye hazırlandığı iddiaları da uzun süredir gündemde.

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