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Tayvan lideri, Çin'e ülkesine karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu

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Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, Tayvan lideri Tsai, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.
Tayvan lideri, Çin'e ülkesine karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu

Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, Tayvan lideri Tsai, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.

Tsai, Tayvan'ın, Çin'in baskısına boyun eğmeyeceğini ve askeri yöntemlere başvurulmasının, iki taraf arasındaki farklılıkları çözmek için bir seçenek olmadığını vurguladı.

Çin'in, Tayvan'a karşı güç kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Tsai, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruyarak bölgesel gerginliklerin azaltılabileceğini kaydetti.

Tsai Ing-wen, "askeri maceraperestliğin" çözüm olmadığını belirtti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

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