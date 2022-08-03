Tayvan liderinden Pelosi ile görüşme sonrası açıklama

Bir süredir devam eden Çin-Tayvan gerilimi dün, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle iyice tırmandı.

Pelosi bugün Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Ing-wen, ikili görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Ing-wen, açıklamasında, Pelosi ile tanışmak ve Tayvan’a uzun süredir devam eden desteğini tanımak bir zevk. Ziyaretiniz yalnızca ABD kongresinin ikili ilişkilere verdiği güçlü desteği yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyaya demokrasilerin ortak zorluklar karşısında bir arada durduğuna dair bir mesaj da veriyor dedi.