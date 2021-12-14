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Tayvan ordusu açıkladı: Çin 2025’e kadar adayı işgal edebilir

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Pasifik'te uzun yıllardır süren gerilim son dönemde daha da artarken, Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in bölgeyi işgal etmeye hazırlandığını öne sürdü.
Tayvan ordusu açıkladı: Çin 2025’e kadar adayı işgal edebilir

 

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın meclise sunduğu bütçe raporunda, Çin'in 2025'e kadar Tayvan'ı işgal edebileceği belirtildi. Tayvan medyasına yansıyan haberlere göre, belgede Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun işgal için yeterli hazırlığı olmadığı ve elinde yeterli sayıda amfibik gemisi bulunmadığı da kaydedildi.

Raporda, Tayvan ordusunun liman ve havalimanı gibi stratejik noktaları güçlü bir şekilde koruduğu ve bölgeyi kısa sürede işgal etmenin kolay olmadığı belirtildi. Ayrıca, Çin'in lojistik açıdan elinin zayıf olduğu ve Tayvan ordusunun Çin'in adaya silah, gıda ve asker sevkiyatını engelleyebilecek güçte olduğu ifade edildi.

Öte yandan raporda, Çin'in 2025'e kadar bölgedeki denizleri kontrol etme yeteneğini artıracağı, ülke donanmasının hızla güçlendiği uyarısı da yer aldı.

Pekin yönetimi, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Tayvan'ın hala Çin anakarasının bir parçası olduğunu iddia ediyor ve yeniden birleşme amacıyla adaya yönelik askeri güç kullanımını dışlamıyor. Pekin'in adanın çevresine düzenli olarak gönderdiği askeri uçaklar da gerilimin sürmesine yol açıyor.

ABD’DEN ÇİN’E UYARI

Yaşanan bu gerilimin, Çin'e karşı Tayvan'la güvenlik anlaşması imzalayan ABD'yi de içine alan bir savaşa dönüşmesi ihtimali bölgede kaygı yaratıyor. ABD Başkanı Joe Biden, bir süre önce ABD'nin Tayvan'ı koruma konusunda kararlı olduğunu açıklamıştı.

Biden yönetiminin dış politikada Asya Pasifik bölgesine yönelmesi dikkat çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, bu hafta bölgeye yaptığı ziyarette Çin'e yönelik sert açıklamalar yaptı. Endonezya temasları sırasında konuşan Blinken, Pekin'in saldırgan politikalarının gerilime yol açtığını belirterek, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğunu kaydeden Blinken, “Açık denizler üzerinde hak iddia etmek, açık pazarları devlete ait şirketlerinin sübvansiyonlarıyla bozmak, ihracatı engellemek ve politikalarını beğenmediği ülkelerle anlaşmaları bozmak… Bölge ülkeleri bu davranışın değişmesini istiyor, biz de öyle” dedi.

Blinken, ABD'nin bölgede her hangi bir çatışmadan yana olmadığını da sözlerine ekledi.

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