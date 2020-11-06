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Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir

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Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir
Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir

Bebek arabasında gezdirilen, özenle minik çoraplar, kazaklar giydirilmiş, aksesuarlar takılmış köpekler Tayvan’da sık rastlanan, normalleşmiş bir görüntü.

Başkent Taipei sokakları bebek arabasıyla gezdirilen köpeklerle dolu. Metroya taşıyıcı içinde binmelerine izin veriliyor.

Ancak gözlemler bunun sadece pratik bir yöntemin ötesine geçtiği yönünde.

Bu, aynı zamanda giderek düşen doğurganlık hızına karşın evcil hayvan sahipliğinin arttığı, ‘kürklü bebekler‘e olan eğilimin yükselişte olduğunun göstergesi kabul ediliyor.

Tayvan, Asya’daki en düşük doğurganlık oranına sahip ülkelerden biri. Bunda evlilik dışı çocuk sahibi olmanın toplum tarafından kabul görmemesi, ebeveynler için doğum haklarının yeterince gelişmiş olmaması gibi unsurların da payı olduğu düşünülüyor.

Bu düşüşe bir de evcil hayvan sahiplerinin hızla yükselişi eklenince, eylül ayı verilerine göre ülkedeki evcil hayvan sayısının 15 yaş altı çocuk sayısını geçtiği tahmin ediliyor.

Bunun bir sonucu olarak hayvan aksesuarı pazarında patlama yaşandı.

Hayvan bebek arabası üreten Ibiyaya şirketinden bir sözcü 2002-2015 yılları arasında satışlarının beşe katlandığını belirtti. Daha fazla markanın eklenmesiyle pazar her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Tayvan Çevre ve Hayvan Topluluğu’nun genel müdürü, bebek arabaları yaşlı ve engelli köpekler için şehrin yoğun yerlerinde iyi bir seçenek olsa da köpeklerin egzersize ihtiyacı olduğunu söyleyerek uyarıyor.

‘Bebek insanı’ değilim

Parkta iki köpeği ve bir kedisini gezdiren çift, köpeklerini normalde tasmayla da dolaştırdıklarını ancak bugün aceleleri olduğu için arabayı tercih ettiklerini söylüyor.

Syin adlı kadın neden çocuk sahibi olmak yerine hayvan sahibi olmayı tercih ettiğini de şu sözlerle açıklıyor: “Genç nesilde hayvan sahipliği artıyor. Çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Çok daha fazla para harcamanız gerekiyor ve sorumluluklar daha fazla. Hayvanlarımız için de para harcıyoruz, onlara karşı da sorumluğumuz var elbette ama çocuklar… Ne bileyim ben ‘bebek insanı’ değilim.”

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