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Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Kayboldu

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Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu.
Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtildi.

Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.

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