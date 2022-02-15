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Tayvan’da Omicron Kaynaklı İlk Can Kaybı

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Tayvan’da corona virüsü salgınının başından bu yana Omicron mutasyonu kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.
Tayvan’da Omicron Kaynaklı İlk Can Kaybı

Tüm dünyada Covid-19 ile en iyi mücadele eden ülkeler arasında olan Tayvan’da bugün Sağlık Bakanı Chen Shı Zhong’un katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilk kez Omicron mutasyonundan kaynaklı olarak bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken hayatını kaybeden kişinin 80’li yaşlarda ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden kişinin, virüsü taksi şoföründen aldığı ve 10 Ocak’ta hastaneye yatırıldığı tespit edildi.

Yurt dışından gelecek ziyaretçilere kapılarını kapatan Tayvan’da Covid-19 hastalarına 14 gün zorunlu karantina uygulaması devam ediyor.

Ülkede salgının başından bu yana 15 bin 328 kişide Covid-19 vakası tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 852’e yükselmişti.

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