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Tayvan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 33’e çıktı

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Tayvan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 33’e çıktı
Tayvan'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 33'e çıktı.

Tayvan'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 33'e çıktı.

Focus Taiwan'ın haberine göre, dün adanın güneyindeki Yilan-Nangang ilçelerini birbirine bağlayan otoyolda gerçekleşen kazada ölü sayısı yükseldi.

44 kişi taşıyan bir otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 28 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 16 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Ölü sayısının 33’e çıktığı kazada, tedavi altındaki yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bir tur şirketine ait olduğu belirtilen otobüsteki kameranın kayıtlarında, sürücünün Tayvan’ın orta kesimindeki Wuling tarım alanından dönüş yolunda aracın kontrolünü kaybettiği ve otobüsün sağ tarafı üzerine devrildiği görülüyor.

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