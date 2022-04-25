  • BIST 2.482,60
  • Altın 902.519
  • Dolar 14.7708
  • Euro 15.8159
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Tayvan’dan Ukrayna ordusuna katıldı

» »
Memleketi Tayvan’dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna'ya ulaşan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.
Tayvan’dan Ukrayna ordusuna katıldı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Tayvanlı Naive Wang adlı adam Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. Tayvan'dan Ukrayna ordusuna katılan ilk kişi olduğu belirtilen Wang, orduya katılmak için oldukça zorlu bir aşamadan geçti.

Tayvan basınına konuşan Wang, kendisine kucak açan ikinci vatanı için Tayvan adına savaştığını söyleyerek, “10 yıla yakın Ukrayna'da yaşadım. Polonya'daki mülteci kampında gönüllü olarak çalışmam için iş teklifleri geldi. Buradaki kampta Ukraynaca ve İngilizcem sayesinde mültecilere yardım etme imkanı buldum. En kötüsüne hazırım, belki yaralanacağım ya da uzuvlarımı dahi kaybedebilirim yada öleceğim, hatta esir düşersem bana işkence dahi yapabilirler ben hepsine kendimi hazırladım” ifadelerini kullandı.

Tayvan'dan Ukrayna ordusuna - Dünyadan Haberler

‘ORDUYA YAZILANLARIN YARISI VAZGEÇTİ’
Wang, Ukrayna ordusuna yazılan insanların burayı bir kamp olarak gördüğünü söyleyerek, “Çatışmanın olduğu ön hatlara geldikleri zaman ölüm ile karşılaşıyorlar. Benimle birlikte orduya yazılan kişilerden yarısı daha göreve başlamadan vazgeçti. Eğitimin ilk gününde, hava saldırısı için sirenler çalar çalmaz iki kez sığınağa girmek zorunda kaldık. Sürekli bombaların sesini duyuyorduk ve yangın çıkıyordu. Zaman geçtikçe hava barut kokuyordu ve eğer yağmur yağmışsa bu koku daha da yoğunlaşıyordu” dedi.

’10 GÜNDÜR KIYAFET DEĞİŞTİRMEDİM’

Savaştaki zorluklardan bahseden Wang, “10 gündür aynı kıyafetleri giyiniyorum. Sadece iki gün arka arkaya askeri yemeklerden yeme fırsatım oldu. Yağmur altında nöbet tuttuk ve dördüncü günün sonunda bir bardak sıcak su içebildim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 20 bin 261 koronavirüs vakası daha tespit edildi25 Nisan 2022 Pazartesi 10:17
  • Çin'deki vakalar kapanma endişesi yarattı25 Nisan 2022 Pazartesi 09:47
  • Zelenskiy: Avrupa’yı politik olarak birleştirdik24 Nisan 2022 Pazar 20:13
  • Moskova, “Şeytan II” için tarih verdi24 Nisan 2022 Pazar 17:52
  • Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp24 Nisan 2022 Pazar 12:43
  • Putin’in sevgilisi ortaya çıktı24 Nisan 2022 Pazar 10:32
  • Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı23 Nisan 2022 Cumartesi 20:19
  • Rusya, Odessa ve Luhansk’ı vurdu23 Nisan 2022 Cumartesi 19:06
  • Putin, Ukrayna'ya seslendi23 Nisan 2022 Cumartesi 17:49
  • Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı23 Nisan 2022 Cumartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti