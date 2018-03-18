Taze sıkılmış portakal suyu ile yerel ürünler teşvik edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “2. Geleneksel Yerli Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde öğrencilerin yerel ürünlere ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenen yerli ürünler şenliği,LAÜ Plaza Alanı ve Sağlık Fakültesi çim alanındagerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında üniversitenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen narenciye ürünlerinden, Washington portakalı, greyfurt ve mandalinanın dağıtımı yapılarak, ayrıcaGastronomi Bölümü öğrencileri tarafındanürünlerin taze sıkılmış suları öğrencilere ikram edildi.

Portakal suyu ikramı ve doğal ürünlerin dağıtımının örnek teşkil ettiği etkinlikte öğrencilerdüşüncelerini dile getirdiler:

Burak Yılmaz

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu etkinliklerinikincisinin gerçekleşmesi çok güzel. Böylesi organizasyonların kampüste gerçekleşmesinden dolayı memnunum.Etkinliği gerçekleştiren üniversiteme teşekkür ediyorum.

Demirhan Eren

LAÜ’de 3’üncü yılım. Gastronomi Bölümü arkadaşlarımızın sunumuylageçen yıl da hazırlanan taze portakal sularınınbizlere ikram edilmesinden dolayı son derece mutluyuz. Baharla birlikte bu etkinliklerin artması bizleri sevindiriyor.

Berat Yüksel

Ankara’dan geliyorum. Üniversitemizde geleneksel hale getirilen böylesi etkinliklerin devam etmesi biz öğrenciler için son derece önemli. Bugün taze sıkılmış portakal, mandalin suyu ile ara öğünümüzü yaptık. Üniversitemize teşekkürler.

Ceren Özbayrak

Etkinliğimiz çok güzel, hepimiz bu sayede sağlıklı besleniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte çok memnun kaldık. Üniversitemizin böyle etkinliklere öncü olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor.

Merve Bebek

3. sınıf İç Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşen ve mevsiminde dağıtılan yerel ürünler ile çeşitli kültürel lezzetlerin bizlere sunulması, barbekü partisi gibi etkinliklerle biraraya gelmemiz üniversitemizin farkını ortaya koyuyor. Bizim üniversitemiz şahanedir diyorum.

Sevgi Güzel

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzunbizleri düşünüp böyle etkinlikleri sık sık düzenlemesinden son derece memnunum.

Hakan Mert Gündağ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisiyim.

LAÜ’de ilk yılım. Üniversitemizin bu etkinliklere benzer birçok etkinlik düzenlemesi üniversitemize canlılık katıyor.

Osman Yürüyen

İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun sosyal aktivite yapması, bizleri daha çok motive ediyor. LAÜ’ye teşekkür ederim.

Ferhat Karadaş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisiyim.

Öğrenci arkadaşlarımızla bu etkinlikler sayesinde biraraya geldik ve güzel vakit geçirdik.

Tolga Güler

Portakal şenliğinin yapılması bizi heyecanlandırıyor. Öğrencilerin kaynaşması, tanışması açısından güzel ve önemli bir etkinlik. Devamının gelmesini diliyorum.