  • BIST 4.957,77
  • Altın 1059.08
  • Dolar 18.6345
  • Euro 19.5657
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Tazmanya kaplanı: Kayıp kalıntılar 85 yıl sonra dolapta bulundu

» »
85 yıldır kayıp olduğu düşünülen, bilinen son Tazmanya kaplanının (Thylacine) kalıntıları, bir Avustralya müzesinin dolabında saklanmış olarak bulundu.
Tazmanya kaplanı: Kayıp kalıntılar 85 yıl sonra dolapta bulundu

Son Thylacine, 1936'da Hobart Hayvanat Bahçesi'nde esaret altında öldü ve cesedi yerel bir müzeye verildi.

Ancak daha sonra iskeletine ve derisine ne olduğu bulunamadı.

Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi kalıntıların izini kaybetti ve bunların atıldığına inanıldı.

Yeni araştırmalar, kalıntıların başından beri müzede olduklarını, korunmuş olduklarını ancak uygun şekilde kataloglanmadıklarını keşfetti.

2000 yılında türlerin neslinin tükenmesiyle ilgili bir kitap yayınlayan Robert Paddle, "Yıllarca birçok müze küratörü ve araştırmacı, 1936'dan kalma hiçbir thylacine materyali kaydedilmediği için kalıntılarını aradı, ancak başarısız oldu" dedi.

Deri ve iskelet şimdi Hobart'taki müzede sergileniyor.

Başlangıçta Avustralya'da dolaştığına inanılan Tazmanya kaplanı popülasyonları, insanlar ve dingoların etkileri nedeniyle azaldı.

Sonunda, keseli hayvana ait son örnek, neslinin tükendiği Tazmanya adasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Et tüketimi iklime nasıl zarar veriyor?04 Aralık 2022 Pazar 17:29
  • Çevreyi savunmanın bedeli: Son 10 yılda 1700 ölüm04 Aralık 2022 Pazar 17:27
  • Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü04 Aralık 2022 Pazar 16:39
  • ABD ve Avrupa’da fare istilası: Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde04 Aralık 2022 Pazar 13:40
  • Denizden çıkan “şey” şaşkınlık yarattı04 Aralık 2022 Pazar 00:31
  • Astronotlardan yeni uzay yürüyüşü: 2'nci güneş paneli takılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 23:58
  • Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında03 Aralık 2022 Cumartesi 19:10
  • Mars’taki 3,4 milyar yıllık mega tsunami için asteroit iddiası03 Aralık 2022 Cumartesi 18:48
  • Uçak modu tarihe karışıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 14:00
  • Milyonlarca yıl önce yaşamış “penguen dinozor” fosili şaşkınlık yarattı02 Aralık 2022 Cuma 23:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti