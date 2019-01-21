TBB Başkanı Aydın: İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz (video)

TBB Başkanı Aydın'ın 26 Aralık 2018'de Bursa BTSO'da düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreni sonrası Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir'e espri olarak söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz". pic.twitter.com/D3JHdO2eo4 — Fener Int (@fenerint) 20 Ocak 2019

Öte yandan Ziraat Bankası'ndan Aydın'ın Fenerbahçe ifadeleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz" denildi.