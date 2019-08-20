TBB Başkanı Feyzioğlu kayyumları eleştirdi: Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz

HaberTürk televizyonuna bir söyleşi veren Feyzioğlu “4 ayda ne olmuş olabilir diye bir soru işareti koyuyorlar. İdari tasarrufla seçilmiş insanların görevden alınması halkta çok büyük tepki yaratıyor” dedi ve ekledi:

“Bunun yolu bu değil adli yol olmalıdır. Adli yolun da güvenilir olması lazım. Olması gereken açısından kanun bu yetkiyi idari makamlara vermemeli. İlla ki yargısal işlemle olmalıdır. Bağımsız, keyfilikten uzak karar veren bir yargıyı inşa etmek lazımdı.

“Vatandaş demokrasiye küserse bundan hepimiz sıkıntı çekeriz. Sandığa güvenmeliyiz. Demokrasiyi Türkiye’nin her santimetre karesinde eksiksiz yaşayalım. Suçsuzluk karinesini tüm vatandaşlarımız için geçerli hak olarak benimseyelim. Sözün özü; seçilmiş kişilerin idari işlemle görevden alınması ilk bakışta demokrasiyle bağdaşmıyor.”