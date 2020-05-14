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TBB: "R0 değerinin 1,56 olduğu doğruysa, salgın kontrol altında değil demektir"

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Türk Tabipler Birliği (TTB), R0 katsayısının 1,56 olmasının salgının kontrol altında olmadığını gösterdiğini açıkladı...
TBB: "R0 değerinin 1,56 olduğu doğruysa, salgın kontrol altında değil demektir"

Türk Tabipler Birliği (TTB), R0 katsayısının 1,56 olmasının salgının kontrol altında olmadığını gösterdiğini açıkladı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşamki basın toplantısında Türkiye’nin R0 değeri ilgili olarak, “İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığın biliyoruz ama il bazında baktığımızda 4,5 ila 5'i gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye genelinde 1,56 olduğunu söyleyebilirim” dedi.

TTB bugünkü basın açıklamasında 1,56 R0 katsayısı da değerlendirildi ve bu değer doğruysa salgının kontrol altına alınmamış olduğu vurgulandı.

TTB COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eğer R0 değerini 1’in altına düşüremezseniz, asla salgını kontrol altına alamazsınız” dedi ve ekledi:

“R0 değeri 1’in üzerindeyse bir kişi hala birden fazla kişiye ikincil olarak bulaştırmayı sürdürdüğü için buradaki enfeksiyon zincirinin kırılmadığı anlamına gelir.

“Biz son on gündür Türkiye’de R0 katsayısının birin altına düşmüş olabileceğini öngörüyoruz ancak Sayın Bakan 1,56 değerini söyleyince doğrusu çok şaşırdık. Umuyorum ki bu bir yanlış anlatımdır ve sayın bakan konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapar.

“Eğer sayın bakanın söylediği gibi R0 değeri şu an 1,56 ise bırakın herhangi bir şekilde yeniden açılmayı, acilen toparlanıp çok sıkı bir şekilde kapanmayı ve tekrar önlem almayı tartışmamız gerekir.”

‘LİTERATÜRDEKİ EN YÜKSEK R0 DEĞERİ 6.49’

Sağlık Bakanı Koca, Nisan başında yaptığı bir açıklamada, “Bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul’da bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16" demişti.

Dünkü basın açıklamasında da aynı örnekten söz ederek, “İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığın biliyoruz” dedi.

Pala ise “R0, sadece bir örnek üzerinden, bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı baz alınarak hesaplanamaz” diye konuştu:

“R0 daha karmaşık, çok daha fazla veriye ihtiyaç duyduğumuz bir hesaplama yöntemidir. Literatür araştırmalarım sonucu bulduğum en yüksek değer 6,49. İstanbul’da R0 değeri 16 olarak bulunmuşsa Türkiye bir dünya rekoruna imza atmış olabilir.”

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