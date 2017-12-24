TBMM Başkanı Kahraman, Rusya'dan vize alımının kolaylaştırılmasını istedi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya ile vize rejiminin basitleştirilmesini talep etti.

Kahraman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Rusya, Türkiye, Afganistan, İran, ve Çin meclis başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'terörle mücadele ve bölgesel işbirliği' konulu konferans kapsamında Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Kahraman, "Türk vatandaşları için Rusya ile vize rejiminin basitleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

'RUS TURİST SAYISI 4 MİLYONU AŞTI'

2017 yılında turizm alanında patlama yaşandığını ve Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 4 milyonu aştığını kaydeden Kahraman, "2019 yılı Rusya ve Türkiye arasında kültür ve turizm yılı olarak ilan edildi. Bu özel yılın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştirmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MOSKOVA'DA TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇMAK İSTİYORUZ'

Kahraman, Moskova'da Türk Kültür Merkezi açmak istediklerinin de altını çizdi.

VOLODİN: RUS VEKİLLER TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan Volodin, Kahraman'ın daveti üzerine bir grup Rus vekilin 2018'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Moskova ve Ankara arasındaki ilişkilerin geliştiğine dikkat çeken Volodin, vekillerin iki ülke liderlerinin yaptığı anlaşmalarla ilgili mevzuat hususlarını etkili biçimde çözüme kavuşturması gerektiğinin altını çizdi.