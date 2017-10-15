TBMM Başkanı Kahraman: Türkiye Kıbrıs’ta işgalci bir devlet değildir

Rusya'da Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kıbrıs ve Ermenistan temsilcilerinin iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta 'bir işgalci olmadığını' söyeleyen Kahraman 1915 olaylarına ilişkin ise "Herhangi bir soykırım mevzubahis değildir" dedi.

Kahraman, St. Petersburg kentindeki PAB 137. Genel Kurulu'nda meclis başkanları ve parlamenterlere hitap etti.

Kahraman, kendisinden önce konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ermenistan temsilcilerinin Türkiye'ye ilişkin konuşmalarına tepki gösterdi.

'TÜRKİYE İŞGALCİ BİR DEVLET DEĞİLDİR'

Kıbrıs'ta Zürih ve Londra Antlaşmaları'nın gereğinin uygulandığına dikkati çeken Kahraman, "Türkiye işgalci bir devlet değildir. Kıbrıs, 1974'ten itibaren işgal altında değildir. Zürih ve Londra Antlaşmaları var. Türkiye ve İngiltere garantör devlettir. Bu anlaşma dolayısıyla adada bulunmaktadır. Bunu 'işgal' diye nitelendirmek yanıltmadır, yanılgıya sürüklemektir. Bu yanlış bir hadisedir. Adada bir darbe yapıldı ve bunun üzerine Türkiye, garantörlük gereği hukuka uygun olarak gereken hakkını kullandı" dedi.

'TARİHÇİLERE AİT BİR KONUNUN SİYASETEN MALZEME YAPILMASI ÇOK YANLIŞ'

Kahraman, Ermenistan temsilcisinin 1915 olaylarına ilişkin iddialarına da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir soykırım mevzubahis değildir. Tarihçilere ait bir konunu irdelenmeden ve temeline inilmeden siyaseten malzeme yapılması çok yanlıştır. Türkiye'de bugün hiçbir azınlığın, milletin, düşüncenin üzerinde herhangi bir baskı mevzubahis değil. Türkiye tam bir hukuk devletidir. Bunları beğenmeyebilirsiniz. Böyle bir platformda kendiniz beğenmediğiniz için aleyhte beyanda bulunabilirsiniz ama hakikat tektir. Gerçekler bunlardır. Gerçekleri yanıltmayalım. Arkasından kalkıp 'hoşgörü' diye bazı beyanlarda bulunmayalım."

Toplantının ana gündemi oluşturan 'inançlar arası ve etnik gruplar arası diyalog vasıtasıyla kültürel çoğulculuk ve barışa katkıda bulunmak' konusunun önemine işaret eden Kahraman, hiçbir bireyin, bir başka bireyi farklılıkları yüzünden eleştirme, hakir görme, ayrımcılık yaparak dışlama, psikolojik veya fiziksel şiddet uygulama hakkına sahip olmadığını vurguladı.

'Hoşgörü', 'birlikte yaşam' ve 'çoğulculuğun' her zaman sahip çıkılması gereken temel evrensel bir kaide olduğunu dile getiren Kahraman, Türkiye'nin anayasal sisteminin, bireylerin, din, ırk, renk, dil ve benzeri özelliklerine bakılmaksızın yasa önünde eşitliğine dayandığını söyledi. Kahraman, "Anayasamızdaki eşitlik ilkesi çerçevesinde vatandaşlarımız ulusal kültür ve kimliklerinin yanında, kendi kimlik ve kültürlerini yaşama ve yaşatma imkanına sahiptirler" dedi.

'ZOR DURUMDA BULUNANLARA KAPIMIZI AÇARIZ'

Türkiye'ye gelen Suriyelilere, 'açık kapı politikası' tatbik ettiklerini dile getiren Kahraman, "Bugün, Türkiye'de 3.2 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, 3.4 milyonun üzerinde misafiri ağırlamaktayız. Bizler zor durumda bulunanlara kapılarımızı açarız, elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bugün Türkiye'de bu nedenle harcadığımız para 30 milyar doları geçti. Uluslararası camianın sağladığı destek ne yazık ki sadece 526 milyon Amerikan dolarıdır" diye konuştu.

Kahraman, beraberindeki heyetle birlikte İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi.