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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'ye geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'ye geliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki Parlamento Heyeti, 11 Temmuz Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, 12 Temmuz Çarşamba günü ise Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü ziyaret ederek baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretlerin ilk durağı Lefkoşa’da, Kıbrıs Türklerinin liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret edecek olan TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

KKTC’de Boğaz Şehitliğini de ziyaret ederek çelenk bırakacak olan Kurtulmuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni de ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti akşam saatlerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye geçecek. 

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