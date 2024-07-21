TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC açıklaması: Yeni terim; 'Kıbrıs Türk Devleti'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi yerine artık Kıbrıs Türk Devleti ifadesini tercih etmeye başladıklarını belirtti.

Kurtulmuş, Kıbrıs Türk Devleti’nin bağımsızlığının ilan edildiğini ve artık iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, batılı ülkeler ve diğer ülkelerin de bu gerçeği kabul ettiğini söyledi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir’e konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk Devleti’nin bağımsızlığının ilan edildiğini ve bu durumun artık kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, farklı ülkelerin de iki devletli çözümü desteklemeye başladığını aktardı.