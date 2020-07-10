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TBMM Başkanı Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusunu yanıtladı

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TBMM Başkanı Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusunu yanıtladı
TBMM Başkanı Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusunu yanıtladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin kendisine yönelttiği "Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?" sorusuna yanıt verdi. Şentop, hazırlıkların kısa zamanda biteceğini ve en geç gelecek cuma gününe kadar bu konuda bir adım atılacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa ŞentopDanıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından açıklama yaptı.

Gazetecilerin "Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?" şeklindeki sorusuna Şentop, "En kısa zamanda. Diğer hazırlıklar kısa zamanda biter, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde en geç cuma gününe kadar bu konuda bir adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz, orada namaz kılınır" yanıtını verdi.

Şentop şunları kaydetti:

  • "Camiyi müzeye çevrilen karar iptal edildiği için cami vasfına dönmüş oldu. Bu kararla birlikte Ayasofya aslında ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile kararın uygulanma usulüne dair bir idari işlem. Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor. 
  • Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en önemli sloganlarından biriydi." 
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