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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamenter heyetiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de düzenlenen VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.

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