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TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Sucuoğlu'nu Kabul Etti

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TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Sucuoğlu'nu Kabul Etti
TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Sucuoğlu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.
 

Şentop, KKTC Başbakanı Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde, KKTC'nin, Türkiye'de hem devlet hem de millet açısından derin bir anlamı olduğunu söyledi.
"KKTC'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır." diyen Şentop, Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında uluslararası ilişkilerle ilgili konularda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen bütün partilerin, KKTC konusunda mutabık olduğunu belirtti.
Şentop, 'KKTC konusunda bütün herkes Türkiye'de mutabıktır. Biz her şart altında daima KKTC'yi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Şüphesiz bu sadece duygusal bir yakınlık değil, KKTC'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır. Aynı zamanda bu dava hem hukuk, hem siyaset, hem tarihi temelleri bakımından haklı dayanaklara sahiptir." ifadelerini kullandı.
 

KKTC Başbakanı Sucuoğlu ise, Türkiye ile KKTC'nin "iki devlet ama tek millet" olduğunu belirterek, Türkiye'nin, Türk soydaşlarına her koşulda karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan her türlü yardımı yaptığını vurguladı.
 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, "iki egemen devlet" tezini hükümet olarak kayıtsız şartsız desteklediklerini ifade eden Sucuoğlu, "Yeni ortaya konan kararlı tutum, KKTC'nin inşallah önümüzdeki süreçte uluslararası tanınma yolunda da bizi ileriye götürecek kararlı bir tutumdur." şeklinde konuştu.
 

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin kararlı tutumlarının da sondajlarda KKTC'yi bir adım öne taşıdığını ifade eden Sucuoğlu, "Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur, kaderimiz de Anadolu'dur." mesajını verdi.
Sucuoğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 10. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "KKTC'nin bu seviyelere gelmesinde, Cumhuriyet'in kurulmasında çok büyük emeği olan büyük bir politikacı, büyük bir Türklük aşığı büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin." dedi.
TBMM Başkanı Şentop da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın "Madem ki iki halk var, iki devlet olması lazım." şeklindeki tezini, Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.
Şentop, Denktaş'ı rahmetle andığını dile getirerek, "Hem Kıbrıs davasının büyük bir mücahidiydi, hem de kurucu Cumhurbaşkanı, uzun yıllar bu davayı omuzlamış, yürütmüş bir insandı. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz daima." diye konuştu.

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