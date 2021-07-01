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Tbmm Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu Kabul Etti

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir.” dedi.
Tbmm Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir.” dedi.

Şentop, KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ile beraberindeki heyeti, Meclis Divan Salonu’nda kabul etti.

Heyeti TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şentop, Meclisler arasında her seviyede temas olmasının iş birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, TBMM’de, üzerinde tartışmasız şekilde görüş birliği bulunan mevzuların en başında geldiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

“TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir. Kıbrıs konusunda bugüne kadar aldığı kararlara bağlı kalan TBMM, Kıbrıs Türkü ile dayanışmasında tüm imkanları seferber etmeye devam etmektedir. Cumhuriyet Meclisi üyeleri olarak sizlerin Kıbrıs Türk halkının müktesep egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün korunmasına yönelik mesajlarınızı en yüksek sesle vermenizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Meclisinin uluslararası platformlarda görünürlüğünün arttırılması için bizler de gayret sarf ediyoruz.”

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İki meclis arasında tam bir istişare ve iş birliği halinde bu kritik dönemin başarıyla tamamlanacağına ve Kıbrıs Türkü’nün layık olduğu hukuki statüyü elde edeceğine gönülden inandığını vurgulayan Şentop, Cumhuriyet Meclisinin Başkanına, üyelerine ve KKTC’deki dostlara iyi dilek ve selamlarını iletti.

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra da Gazi Mecliste bir aya gelmekten duyduğu mutluluğu ,Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan Ersan Saner ve KKTC halkının selamlarını getirdiğini belirten Altuğra, “Kıbrıs Türk halkı, anavatanın tarihteki kucaklayıcı yardımlarını asla unutmayacaktır.” diye konuştu.

Altuğra, “Aynı milletin mensubu iki devletin parlamentolar arası dostluk grupları olarak biz de ilişkilerimizi her zaman sıcak tutacağız. Gerek ekonomik gerek sosyal gerek kültürel ve daha birçok alanda stratejiler geliştirerek her iki ülkenin yararına olacak şekilde yatırımlara hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarıya ulaşmada inancımız, parlamentolar arası dostluk gruplarının itici güç olacağıdır.” ifadelerini kullandı.

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