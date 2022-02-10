TBMM Başkanı Şentop: TMT Hakkındaki Değerlendirmeler Çok Yanlış

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TMT hakkındaki değerlendirmelerin çok yanlış olduğunu söyledi.

Şentop, Meclis'teki makamının girişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA’nın haberine göre, Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruya Şentop, şu yanıtı verdi:

"TMT, Türkleri soykırıma uğratmak için gayret gösteren Rumların oluşturduğu bazı çetelere karşı oradaki kardeşlerimizle birlikte kurulmuş bir teşkilattır. Bir nevi Kıbrıs'ın Kuvayımilliye'sidir. TMT ve onun mücadelesi olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Türk görebilmek mümkün olmazdı. Bu nedenle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum."

TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödemeyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin bir soruya ise günlük siyasi tartışmaların içerisine girmediğini, her konuda bütün siyasetçilerin, vatandaşların eleştiri yapabileceğini, eleştirilerin ve eylemlerin demokrasi ve hukuk düzeni içerisinde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.