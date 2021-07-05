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TBMM Başkanı Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' yanıtı

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CHP'li Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta yazdığı yazıya 37 gün sonra yanıt veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu iddiaların araştırılması ve ortaya konulmasının yargının işi olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' yanıtı

 

İddiaya konu olan kişinin milletvekili olmadığını da kaydeden Şentop, "Bu çerçevede anılan iddianın adli makamlara ulaştırıldığı bilgisi edinildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sona konuyla ilgili yargı sürecinin tamamlanmasını beklemek dışında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi bir işlem bulunmadığı malumlarınızdır" dedi.

SOYLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ DE ANLATTI

Mustafa Şentop, konuyla ilgili 27 Mayıs'ta iddianın sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazdığı yazı ve daha sonrasında Bakan ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Yargıya ulaşan bir konuda Meclis başkanının hukuki bir sorumluluğu bulunamayacağını belirten Şentop,"Beklenen husus eğer dilekçelerinizde bahsi geçen iddiaya konu kişinin açıklanması ise öncelikle söz konusu iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu kişinin kim olduğunun açıklamasının tarafımdan istenmesinin makul olmadığını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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