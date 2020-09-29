TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Karabağ işgal altındadır, çözüm için adım atılmalı. Azerbaycan, Ermeni saldırılarına gerekli cevabı verdi. Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar destekliyoruz.

Meclis 1 Ekim'de açılıyor

Meclis çalışmalarına koronavirüs arasının verilip verilmeyeceği konusunda konuşan Şentop, "Tedbirlerle birlikte Genel Kurul'u yöneteceğiz. Çalışmaların ertelenmesiyle ilgili şu anda bir şey söz konusu değil." dedi.

Milletvekillerine test yapılması konusuna da değinen Şentop, "Seçim sürecinde olan ve sahada olan vekillerimiz var o yüzden tedbir alınabilir" ifadelerini kullandı.

Kobani olayları soruşturması hakkında açıklama

Şentop, 6-7 Ekim Kobani eylemlerinde HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili olarak "Fezleke henüz Meclis'e gelmedi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı komisyonun kararına bağlı" şeklinde konuştu.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Tecavüz suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında da açıklama yapan Şentop, "Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması talebi doğru bir taleptir, ben de bu kararı olumlu karşılıyorum." dedi.

Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararı hakkında açıklama yapan Şentop, "Önce AYM'nin gerekçeli kararını görmek lazım" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin idam çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş olan suçlara karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seçim sisteminde değişiklik olacak mı?

Şentop, "Bu tartışmalar zaman zaman oluyor, bu düzenlemelerin 2023 yılına kadar olacağını düşünüyorum. Parlamenter sisteme göre düzenlenmiş bir iç hukuk sistemi var bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi gerekli, yeni sisteme göre alt düzenlemelerinde yapılması adına adımların atılması gerekli, doğru olan bu…" dedi.