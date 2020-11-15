TBMM Başkanı Şentop'tan pistten şikâyet eden Hamilton'a: Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'un 7yeni şampiyonluğunu kutlarken, "Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini lider tamamlayan Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, dünya şampiyonasında bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu garantiledi. Hamilton, bu zaferle birlikte 7'nci şampiyonluğunu kazandı. TBMM Başkanı Şentop, şampiyona kupasını verirken, Hamilton'ın İstanbul Park'ın yeni zeminini eleştirmesine atıfta bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon" ifadesini kullandı.

"Resmen b.k gibiydi, büyük B ile"

Lewis Hamilton, yarışlar öncesi yapılan antrenman turlarında İstanbul Park'ın yeni zemininden şikâyetçi olmuştu.

Hamilton, "Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor. Resmen b*k gibiydi, büyük B ile" ifadesini kullanmıştı.