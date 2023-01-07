TBMM Başkanı Şentop:Yunanistan, Doğu Akdeniz’de sürprizlere hazır olsun

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı bir tutum sergilediğini söyleyn Şentop,”Yunanistan Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Bu, sürdürülebilir, korunabilir, savunulabilir bir şey değildir.”dedi. Şentop, “Türkiye’nin dostluğu çok kıymetlidir ama düşmanlığı da çok tehlikelidir. Türkiye’ye karşı herkesin harekete geçerken, konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli olması lazım.”ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de, adalar meselesinde hukuki durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, bu konuların gündeme geleceği, konuşulacağı ortamı Yunanistan’ın ateşleyip tetiklememesi gerektiğini, yoksa hukuken de uluslararası hukuk bakımından da bazı sürprizlere hazır olmasının icap edeceğini söyledi.

Türkiye olarak hem çevrelerinde hem de dünyada barış, istikrar ve huzur istediklerini anlatan Şentop, bunun için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.