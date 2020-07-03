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TBMM Başkanlığı'na 5 aday

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TBMM Başkanlığı'na 5 aday
TBMM Başkanlığı'na 5 aday

 

Meclis Başkanlığı için 7 Temmuz Salı günü yapılacak seçimde 5 aday yarışacak. Mevcut başkan Mustafa Şentop Cumhur İttifakı adayı olurken, CHP Haluk Koç’u, HDP Erol Katırcıoğlu’nu, İYİ Parti İmam Hüseyin Filiz’i aday gösterdi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başladı.

AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. TBMM Başkanı Şentop, “Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum” dedi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Meclis Başkanlığına aday çıkarmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM Başkanı Seçimi’nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır” diyerek AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

CHP 135 İMZAYLA KOÇ’U ADAY GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu. Özel, “Ankara Milletvekilimiz, Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan yardımcılığımızı yapmış, Meclis’te uzun yıllar Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiş olan Prof. Dr. Haluk Koç’u, 135 milletvekili olarak Meclis Başkan adayımız olarak önermiş bulunuyoruz” diye konuştu.

HDP’NİN ADAYI KATIRCIOĞLU

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç da İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvurusunu Meclis Genel Sekreterliğine sundu.

İYİ PARTİ FİLİZ’İ ADAY GÖSTERDİ

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, “İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın imzasıyla 27. Yasama Dönemi 2. devre için TBMM Başkanlığına Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday gösterilmiştir” denildi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Böylece aday sayısı 5 oldu.

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