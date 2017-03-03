TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Türkiye iki seçenekten birini seçmeye zorlanıyor

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, ''Referandumda vatandaşlarımızın önüne iki seçenek konulacak. Birincisi; demokrasi ve özgürlükler, İkincisi ise otoriter, tek adam rejimi. Türkiye bu iki seçenekten birini seçmeye zorlanıyor." dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'ye 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğireferandumuyla ilgili görüşlerini vatandaşlarla paylaşmak için geldiğini belirtti.

Türkiye'nin tarihindeki önemli dönemeçlerden birinin, 16 Nisan olduğunu ifade eden Hamzaçebi, ''Referandumda vatandaşlarımızın önüne iki seçenek konulacak. Birinci seçenek; demokrasi ve özgürlüklerdir. İkincisi ise otoriter, tek adam rejimidir. Türkiye bu iki seçenekten birini seçmeye zorlanıyor. Gerçekte böyle bir referanduma Türkiye'nin ihtiyacı yoktur. Türkiye 141 yıldır parlamenter sistem deneyimine sahip olan bir ülkedir. Eğer parlamenter sistemde bir sorun yaşanırsa, çözüm sistemi değiştirmek değil, sistem içerisinde çözmektir.'' diye konuştu.

Referandumla ilgili vatandaşlara doğru bilgi verilmediğini savunan Hamzaçebi, ''parlamenter sistem bize dar geliyor'' söyleminin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

"TSK, ülkenin gözbebeğidir"

Hamzaçebi, bir gazetecinin Hürriyet gazetesinin "Karargah rahatsız" haberiyle ilgili sorusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin gözbebeği olduğunu vurguladı.

TSK'nın da basınla haber yapma ihtiyacı duyabileceğini ifade eden Hamzaçebi, ''Birtakım bilgi ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilir. Paylaşılan bu haberleri de gazeteciler kendi görüşleri çerçevesinde birtakım başlıklarla, manşetlerle kamuoyuna taşıyabilir. Bunlar özgür gazeteciliğin gerçekleridir. Bir gazetenin manşetinden yola çıkarak bütün bir basını mahkum etmek son derece yanlıştır. Elbette TSK'yı kimse rencide etmemeli. Ama böyle bir niyetle yola çıkan bir haberciliği ben görmüş değilim.'' diye konuştu.