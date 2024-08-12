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TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak: Tarih belli oldu

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Tutuklu Can Atalay hakkında AYM'nin 'yok hükmünde' kararı sonrası muhalefetin olağanüstü toplanma çağrısına TBMM Başkanlığı yanıt verdi. Toplantı 16 Ağustos'ta yapılacak.
TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak: Tarih belli oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine muhalefet partilerinin TBMM’ye yaptığı olağanüstü toplanma çağrısına Meclis Başkanlığı’ndan yanıt geldi.

16 AĞUSTOS'TA TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Meclis Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "yok hükmünde" kararı sonrasında yapılan çağrıyı kabul etti ve siyasi partileri 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. Bu çağrı, henüz sözlü olarak yapıldı.

BirGün'de yer alan habere göre; toplantıda, AYM’nin Atalay hakkındaki kararının okunması bekleniyor. Bu durumda, Atalay’ın vekilliğinin iadesi süreci başlayacak. Ancak MHP, Meclis’in olağanüstü toplanması halinde toplantıya katılmayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce iki kez hak ihlali kararı veren AYM, son kararında Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine, TİP, CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DP ve EMEP milletvekilleri, Atalay’ın tahliye edilip yemin ederek görevine başlaması amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı. Çağrıda, AYM kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekilerek, Atalay’ın durumu üzerinden Türkiye’nin anayasal niteliklerini tehdit eden ve devlet krizine dönüşen bu sürecin TBMM tarafından ele alınması gerektiği vurgulanmıştı.

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