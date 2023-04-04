TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: İsias Otel düşük kalite ürün kullanımından yıkıldı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Türkiye’de TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ile görüştü. Görüşmede konuşan Eroğlu, İsias Otel’in yıkımının düşük kalite ürün kullanımından kaynaklandığını belirtti ve Adalet Bakanlığı’nın bu konunun sıkı bir şekilde takipçisi olduğunu söyledi.

Meclis'te depreme ilişkin yargı süreçlerini takip etmesi amacıyla kurulan Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara’da TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara’da temaslarda bulunuyor. Heyet, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda ilk sözü alan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu İsias Otel ile ilgili hazırlanan raporun içeriğini aktardı.

“ADALET BAKANLIĞI KONUNUN TAKİPÇİSİ”

Eroğlu yıkımın düşük kalite ürün kullanımından kaynaklandığını ifade ederek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Bozkurt, Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt’un ve otel yöneticilerinin tutuklandığını vurgulayarak, Adalet Bakanlığı’nın bu konunun sıkı bir şekilde takipçisi olduğunu ifade ederek, “Giden canlar geri gelmiyor, acımız büyük” dedi.

KKTC Meclis Heyeti Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise konuşmasında ziyaret amaçlarından bahsetti.

Hasipoğlu hem Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanında olmak amacıyla, yaraların sarılmasında bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla geldiklerini, hem de komitenin ana hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti’nde başlatılan adli sürecin izlenmesi olduğunu vurguladı.

Bu süreç için en geniş kapsamlı özel bir komite kurulduğunu aktaran Oğuzhan Hasipoğlu, meselenin siyaset ve görüş üstü bir mesele olduğunu ifade etti.

‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremin çok büyük bir acı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu ve yaraların kısa zamanda sarılacağını ifade etti.

Depremin birinci gününden beri sahada olduklarını vurgulayan Hasipoğlu, depremden etkilenen insanlara ellerinden geldiğince yardım ettiklerini kaydetti.

49 KKTC vatandaşının bu felakette hayatını kaybettiğini söyleyen Hasipoğlu, her vatandaş için soruşturma açıldığını ifade etti.

Hasipoğlu bu sürecin uzun bir süreç olduğunu aktardı ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sürecine güvenimiz tamdır” diye konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade etti ve bu süreci en kısa zamanda atlatacağını ifade etti.

Can kayıplarının geri gelmeyeceğinin altını çizen Özdenefe, “Yaşanan üzüntüyü hayatımız boyunca içimizde taşıyacağız” dedi.

TBMM’nin de konuyu yakından takip ettiğini görmekten mutlu olduklarını vurgulayan Özdenefe, halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nde var olan bütün siyasi partileri temsilen geniş katılım bir komitede bulunduklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı yaralılar için acil şifalar dileyen Özdenefe, bu sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Toplantıya TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Veysel Eroğlu’nun yanı sıra, Başkanvekili Recep Uncuoğlu, Üye Necip Nası ile Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki KKTC heyetinde ise ; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Toplantıda ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.