TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan ve üyeleri KKTC’yi ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki Komisyon üyeleri yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki Komisyon üyeleri yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Kılıç ve heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa kurumlarında görev yapan KKTC’li milletvekilleriyle de bir araya gelecek olan heyetin gündeminde Maraş ziyareti de var.