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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç KKTC’de

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Kılıç başkanlığındaki heyet, cumartesiye kadar kalacakları ülkede çeşitli temaslarda bulunacak.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile beraberindeki komisyon üyeleri bugün erken saatlerde KKTC'ye geldi.

Kılıç başkanlığındaki heyet, cumartesiye kadar kalacakları ülkede çeşitli temaslarda bulunacak.

Konuk heyet bugün saat 14.00’te Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, saat 15.00’te Başbakan Ersan Saner, saat 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve saat 17.00’de de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. 

Heyet yarın saat 11.00’de Meclis Mavi salonunda, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantılarına katılan Milletvekilleriyle çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile beraberindeki komisyon üyeleri, çalışmalarını tamamlamalarının ardından Cumartesi 03.30’da adadan ayrılacak.

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