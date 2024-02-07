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TBMM Eski Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop KKTC’de…

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Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.
TBMM Eski Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop KKTC’de…

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, heyeti Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, KKTC’nin kendileri açısından çok özel bir yere sahip olduğunu bu bağlamda yeni dönemde Makedonya’nın ardından ikinci ziyaretini de adaya gerçekleştirdiğini söyledi.

Prof.Dr. Şentop, görev süresi boyunca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte iki ülke arasında ve yurt dışında önemli vazifeler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye ve KKTC’nin her zaman güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Prof.Dr. Şentop, desteklerinin kesintisiz süreceğinin altını çizdi.

Prof.Dr. Mustaf Şentop, kendisine ve heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı da teşekkürlerini iletti.

 

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Prof.Dr. Mustafa Şentop’un başkanlığı döneminde TÜRKPA’ya üye olduklarını ve TBMM ile ikili anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı.

Töre, Kıbrıs konusunda ortak bir çok çalışmaları olduğunu ve Prof.Dr. Mustafa Şentop’un başkanlığı döneminde hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Töre, “Prof.Dr. Mustafa Şentop’un başkanlığı dönemindeTBMM tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne  3 araç, basın ve bilgisayar ekipmanları hediye edildi” dedi.

Kıbrıs meselesinin, Türk milletinin ortası davası olduğunu vurgulayan Töre, milli şuur taşıyan herkesin buna katkı koyması gerektiğinin altını çizdi.

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