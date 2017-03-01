 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.320
  • Altın 146,956
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

TBMM, evlilik programlarını inceleyecek

»
TBMM, evlilik programlarını inceleyecek
Buna göre, Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon başkanlığına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.

İlk toplantısını gerçekleştiren komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel başkanlığında toplandı.

Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon başkanlığına Çelik seçildi.

AK Parti'li Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.

Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.

Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programların genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini ifade etti.

Çelik, evlilik programlarında, kurgulanmış senaryoların izleyiciye sunulduğunu bildirdi.

TBMM çatısı altında konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çelik, bu çalışmaları anlattı.

AK Parti'li Çelik, alt komisyon çalışmalarında neler yapılacağına ilişkin bilgi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı01 Mart 2017 Çarşamba 16:29
  • Aşiretlerden 'evet' kararı01 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmamıştı01 Mart 2017 Çarşamba 16:26
  • İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar arttı01 Mart 2017 Çarşamba 16:25
  • 'Rüzgarda potansiyelin 25'te birini kullanıyoruz'01 Mart 2017 Çarşamba 16:24
  • Türkiye'deki yabancı basın endişeli01 Mart 2017 Çarşamba 16:23
  • Ankara’da maskeli protesto… Havagazı Fabrikası yıkımına tepkiler sürüyor01 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • Erdoğan: Biz kendi göbeğimizi birlikte kesmek zorundayız01 Mart 2017 Çarşamba 16:13
  • Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı: Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti01 Mart 2017 Çarşamba 16:12
  • 'Her 100 İstanbullu'dan 4'ü Suriyeli oldu'01 Mart 2017 Çarşamba 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti