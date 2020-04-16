TBMM Faaliyetleri, Koronavirüs Önlemleri Kapsamında 15 Mayıs'a Kadar Askıya Alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Covid 19 salgını sebebiyle 1 ay kapatıldı, çalışmalar 15 Mayıs'ta başlayacak

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren "Yükseköğretim Kanunu" ile "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin Meclis Genel Kurulu'nca kabulünün ardından bugünden itibaren bir ay boyunca kapalı kalacak.

Ancak, meclis kuruluşunun 100'üncü yılında, 23 Nisan Perşembe günü özel gündemle toplanacak. Çalışmalara verilen ara kararı uzatılabilecek.

TBMM, son bir ay içerisinde infaz düzenlemesi ve sağlıkta şiddetle ilgili yasaların yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kanununda da değişiklik yapan düzenlemeler için mesai yapmıştı.