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TBMM girişinde intihar girişimi: "'Açım' diye bağırdı"

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TBMM girişinde intihar girişimi: "'Açım' diye bağırdı"
TBMM girişinde intihar girişimi: "'Açım' diye bağırdı"

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu sabah 9:15 civarından TBMM Çankaya kapısı girişinde bir kişinin üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunduğunu belirtti.

Başarır Twitter hesabından duyurduğu olayda, intihar girişiminde bulunan kişinin "Açım, çocuklarım aç" diye bağırdını yazdı.

Olayı ANKA haber ajansına anlatan görgü tanıklarının "Bir kişi Çankaya kapının Atatürk Bulvarına yakın bölümünde kendini yakacağını söyleyerek üzerine sıvı döktü. O esnada polisler üzerine atlayarak o kişiyi etkisiz hale getirdiler. Daha sonra Çankaya kapının girişindeki polis noktasına götürdüler. Ardından çok sayıda ambulans geldi. Parasızlık nedeniyle eylem yaptığını söylüyordu" diye konuştuğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişinin, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislere teslim edildiğini, intihar girişiminde bulunan kişi hakkında yasadışı eylem yapmaktan işlem yapılacağının öğrenildiğini bildirdi.

Olayın ardından TBMM'deki kanun değişikliği görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "‘Eğer bir ülkede bugün ‘Ben açım.’diye bağıran bir yurttaşımız kendini yakıyorsa, bugün sarayın yönetimindeki iktidar partisinin Meclis grubunda bir vatandaş ‘Çocuklarım aç, işsizim.’ diye bağırıyorsa burada bir sarayın yapılıp yapılmayacağını tartışmayı, konuşmayı ben içime sindiremiyorum." diye konuştu.

TBMM, Coğrafi Sistemler ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Ahlat’a saray yapılmasının önünü açan 20. Maddesini görüşüyordu.

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