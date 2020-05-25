  • BIST 103.024
  • Altın 378,953
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı: Bu pandemi bize Allah'ı öğretti

»
AKP'li isim ayrıca "Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah'ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi." dedi.
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı: Bu pandemi bize Allah'ı öğretti

Mart ayında "Kovid-19 Mart'ın 15'inden sonra tamamen kaybolur" diyen TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AKP'li Dr. Şenel Yediyıldız, bu kez "biyolojik savaş" iddiasında bulundu. AKP'li isim ayrıca "Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah'ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi." dedi.

AKP Ordu Milletvekili ve TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, Türkiye’de ve dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

Ordu’da yerel yayın yapan Altaş Tv‘nin konuğu olan AKP’li Yediyıldız, “Dünya bir pandemi savaşı vermekte. Bu savaşın şu anda galibi, mağlubu yok. Galibi ve mağlubu savaş bittikten sonra yani fırtına geldi, geçti. Geriye ne bıraktı ona bakacaklar. Ona göre galibi ve mağlubu ortaya çıkaçak. Travma sonrası yıkıntıların altında kim kalıyor, kim kalmıyor ona bakılacak. İnşallah biz bu yıkıntıların altında kalan değil, üstünde oturan insan olacağız. Öyle inanıyorum, öyle bir millet olacağız. Öyle bir devlet olacağız. İnşallah bu mücadeleyi de en az yıkımla atlacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya’da artık nükleer savaş ve tank, tüfek, roket, top, uçak ve benzeri araçlarla gerçekleştirilen konvensiyonel savaşların kalmadığını söyleyen Yediyıldız, “Artık savaş, biyolojik savaş haline döndü. Bu pandemi bize onu öğretti. Bu pandemi bize, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, ölümün ne kadar yakın öğretti. Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah’ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi. İnşallah millet olarak aklımız da başımıza gelirse bu pandemiyi çok daha iyi şekilde atlatmış olacağız öyle inanıyorum” dedi.

“İnsanların sosyolojisi de değişecek” diyen Yediyıldız, “Artık öyle tam tamına eğlence ortamları olmayacak. Uzun geceler kahve kültürleri olmayacak. Yani karışık kalabalık gösteriler, düğünler olmayacak. Bundan sonra sosyolojik hayatımız da değişeceği için pandemi bizi inşallah normal hayatı, yeni normali belki daha olağan hayata çevirecek diye inanıyorum. İnşallah Ordu’da da biz iyi yol alacağız.” diye konuştu.

AKP’li Yediyıldız, koronavirüs salgını henüz Türkiye’de görülmemişken yaptığı açıklamada, “Kovid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum.” demişti. Yediyıldız bunun yanı sıra salgına karşı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi “dut pekmezi” önerisinde bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:10
  • Erdoğan'dan erken seçim sinyali: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:49
  • Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç herkesle işbirliğine varız24 Mayıs 2020 Pazar 10:41
  • Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Mayıs 2020 Cumartesi 07:52
  • Satmak istediği aracın arızalarını tespit eden eksperi vurarak öldürdü22 Mayıs 2020 Cuma 18:54
  • Öztrak: Camide Dombra çalınırken neredeydiniz?22 Mayıs 2020 Cuma 17:26
  • Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?22 Mayıs 2020 Cuma 17:22
  • İBB İstatistik Ofisi: "İstanbul'da hanelerin yüzde 70'i kredi kartı borçlusu"22 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin22 Mayıs 2020 Cuma 12:00
  • Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem22 Mayıs 2020 Cuma 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti