TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı: Bu pandemi bize Allah'ı öğretti

AKP'li isim ayrıca "Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah'ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi." dedi.

Mart ayında "Kovid-19 Mart'ın 15'inden sonra tamamen kaybolur" diyen TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AKP'li Dr. Şenel Yediyıldız, bu kez "biyolojik savaş" iddiasında bulundu. AKP'li isim ayrıca "Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah'ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi." dedi.

AKP Ordu Milletvekili ve TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, Türkiye’de ve dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

Ordu’da yerel yayın yapan Altaş Tv‘nin konuğu olan AKP’li Yediyıldız, “Dünya bir pandemi savaşı vermekte. Bu savaşın şu anda galibi, mağlubu yok. Galibi ve mağlubu savaş bittikten sonra yani fırtına geldi, geçti. Geriye ne bıraktı ona bakacaklar. Ona göre galibi ve mağlubu ortaya çıkaçak. Travma sonrası yıkıntıların altında kim kalıyor, kim kalmıyor ona bakılacak. İnşallah biz bu yıkıntıların altında kalan değil, üstünde oturan insan olacağız. Öyle inanıyorum, öyle bir millet olacağız. Öyle bir devlet olacağız. İnşallah bu mücadeleyi de en az yıkımla atlacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya’da artık nükleer savaş ve tank, tüfek, roket, top, uçak ve benzeri araçlarla gerçekleştirilen konvensiyonel savaşların kalmadığını söyleyen Yediyıldız, “Artık savaş, biyolojik savaş haline döndü. Bu pandemi bize onu öğretti. Bu pandemi bize, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, ölümün ne kadar yakın öğretti. Bu pandemi bize temizliği öğretti, bu pandemi bize Allah’ı öğretti. Aklımızı başımıza getirdi. İnşallah millet olarak aklımız da başımıza gelirse bu pandemiyi çok daha iyi şekilde atlatmış olacağız öyle inanıyorum” dedi.

“İnsanların sosyolojisi de değişecek” diyen Yediyıldız, “Artık öyle tam tamına eğlence ortamları olmayacak. Uzun geceler kahve kültürleri olmayacak. Yani karışık kalabalık gösteriler, düğünler olmayacak. Bundan sonra sosyolojik hayatımız da değişeceği için pandemi bizi inşallah normal hayatı, yeni normali belki daha olağan hayata çevirecek diye inanıyorum. İnşallah Ordu’da da biz iyi yol alacağız.” diye konuştu.

AKP’li Yediyıldız, koronavirüs salgını henüz Türkiye’de görülmemişken yaptığı açıklamada, “Kovid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum.” demişti. Yediyıldız bunun yanı sıra salgına karşı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi “dut pekmezi” önerisinde bulunmuştu.