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TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

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TSK'nın NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

TSK'nın NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi

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