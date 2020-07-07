TBMM'de başkanlık seçimi 2. tura kaldı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.