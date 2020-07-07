  • BIST 119.395
  • Altın 395,493
  • Dolar 6,8534
  • Euro 7,7364
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

TBMM'de başkanlık seçimi 2. tura kaldı

»
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.
TBMM'de başkanlık seçimi 2. tura kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, AB Temsilcisi Borrell'e BOREL hediye etti06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:22
  • Bahçıvanlık yaptığı evde Hint keneviri yetiştiriyormuş06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:13
  • Cem Uzan açıkladı: Türkiye'ye ne zaman dönecek?06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:11
  • Türkiye'de Alkollü içki fiyatlarına büyük zam! İşte son fiyatlar06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:10
  • Türkiye'de motorine 10 kuruş zam06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:34
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta diyalog başlatmaya hazırız06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:16
  • 'Çoklu baro sistemi' teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:39
  • Fabrikada eşi ölen eski işçi: Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece05 Temmuz 2020 Pazar 19:00
  • Ünlü dengbêj Seyîdxanê Boyaxçî hayatını kaybetti05 Temmuz 2020 Pazar 18:14
  • Tarkan, saçlarıyla ne yapacağını bulamadı; topu takipçilerine attı05 Temmuz 2020 Pazar 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti