TBMM'de 'Çakal Carlos' diyalogu

Kahraman, "Pensilvanya’daki Carlos” deyince HDP'li Doğan "Çakal Carlos’a da ayıp oldu yani” cevabını verdi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sağlık sorunları nedeniyle uzun bir ara verdiği TBMM’ye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dönüş yaptı.

Kahraman, Fetullah Gülen için "Pensilvanya’daki Carlos” deyince HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, “Çakal Carlos’a da ayıp oldu yani” diye devreye girdi.

Kahraman, Çakal Carlos telaffuzunun doğru olup olmadığını sorarken HDP’li Doğan’ın “Ama, Çakal Carlos iyi bir adamdır, sosyalist bir adamdır” sözleri tutanaklara girdi.

TBMM tutanaklarında Çakal Carlos’lu konuşmalar şöyle:

BAŞKAN - Efendim, Değerli Bakanımıza mültefit sözleri dolayısıyla ben de teşekkürlerimi sunuyorum.

Evet, 26'ncı Dönem, inanıyorum ki siyasi tarihte apayrı bir yer alacak olan dönemdir, her döneme bunlar nasip olmaz ve o günkü Meclisi açmış olmamız çok fevkalade bir hadise oldu. Amerika Pensilvanya'daki Çakal Carlos… İsmini yanlış mı söylüyorum?

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Çakal Carlos'a da ayıp oldu yani.

BAŞKAN - Doğru söylüyorum değil mi, Çakal Carlos?

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Ama, Çakal Carlos iyi bir adamdır, sosyalist bir adamdır.

BAŞKAN - Çakal Carlos, maalesef kendi vatanına, kendi Meclisine karşı çıkan ve nasıl efsunladıysa efsunlayan bir adam. Şimdi kalkıp da "Ben hata ettim, kullanıldım, af için söylemiyorum, affedilir durumum yok ama başkalarına emsal olsun diye söylüyorum." demesi lazımken demeyen bir adam.Büyük bir vartadan kurtulduk. Ve ben bütün partilerimize teşekkürlerimi tekraren sunuyorum. Herhangi bir yerden telkin almadan, tavsiye almadan, biiznillah -kaptanlar gemiyi terk etmezler, fareler terk ederler- geldik ve açtık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ve 3 partimiz buraya geldiler. Halkların Demokratik Partisinden İdris Bey de, Mithat Bey de, bir de Selahattin Bey de "Bizi orada kabul edin, var kabul edin ama gelirken bir provokasyon olabilir, orada olabilir diye gelmiyoruz ama yarınki olağanüstü toplantıya geleceğiz." dediler ve burada, Divanda nöbetçi arkadaşlarımız vardı, ben grup başkan vekillerinden rica ettim, grup başkan vekilleriyle beraber yaptık, "Parti rozeti yok, Türkiye rozeti var." dedik. Güzel bir geceydi, çok müspet oldu ama çok üzücü de oldu. Kendi uçağımız, F16 bize 3 tane bomba attı. Eğer 20 metre beriye gelseydi burada kaç kişi şehit olacaktı o ayrı keyfiyet. Burada olamayanlar gene ruhen buradaydılar çünkü tatil günüydü. Tekrar, o gün bulunanlara, hani biz "silah arkadaşı" diyoruz ya, silah arkadaşlarımıza, o gün burada bulunanlara, onların şahsında bütün Meclise tekrar tekrar teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)